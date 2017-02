Quan els zombis persegueixen la normalitat

Ser un mort vivent no t’eximeix de fer front als problemes matrimonials ni de resoldre els conflictes amb una filla adolescent. Però el fet d’existir als llimbs de la vida i la mort fa que estar en forma deixi de ser una preocupació i, en canvi, trobar carn humana comestible es converteixi en una prioritat. Sota la premissa que els zombis també poden fer riure i moure els fils d’una comèdia hilarant, ' Santa Clarita diet' porta avui a Netflix la història del Joel ( Timothy Olyphant) i la Sheila ( Drew Barrimore), una parella ofegada per la rutina fins que ella pateix els efectes d’un virus estrany.

A diferència de la idea més estesa sobre els morts vivents, la dona no experimenta una transformació física però sí que veu com li afloren tot un seguit d’instints peculiars: no pot evitar dir paraulotes, té més ganes de sexe que mai i està constantment afamada de carn humana. En 10 episodis de mitja hora de durada, Santa Clarita diet explica com la Sheila i el Joel intenten adaptar-se a la nova (i extravagant) situació i alhora fan tot el possible per no sortir de la normalitat. La parella manté la seva feina d’agents immobiliaris i procura que els seus veïns, que són agents de policia, no sospitin dels impulsos de la protagonista per queixalar tot allò que batega. Aquest canvi en els hàbits alimentaris de la Sheila portarà el matrimoni a matar delinqüents per pal·liar la fam inesgotable de la dona i a amagar les proves dels crims de les maneres més barroeres possibles. Entre el gènere gore i la comèdia grotesca, Santa Clarita diet fa broma de les parelles que es troben en un cul-de-sac i de les persones que no saben trencar els propis límits ni perseguir tot el que voldrien tenir, ja sigui un Range Rover o una aventura sentimental amb un company de feina.

Creada per Victor Fresco, la producció oscil·la entre els diàlegs irònics sobre relacions sentimentals i les escenes sanguinolentes que remouran els estómacs més delicats. El marit de la Sheila haurà de fer el cor fort quan vegi la seva dona degustant els testicles d’un desconegut, mastegant els intestins d’un pretendent massa pesat o bé queixant-se perquè els peus provinents del dipòsit de cadàvers tenen un gust massa artificial. La sèrie no només acompanya el matrimoni en aquesta aventura farcida de vísceres humanes, sinó que també segueix una trama adolescent encapçalada per l’Abby ( Liv Hewson) -la filla dels protagonistes- i l’Eric ( Skyler Gisondo) -un veí que serà còmplice silenciós dels fets.

Els pares de la noia hauran de gestionar la dicotomia de transmetre valors positius a la filla mentre la mare assassina criminals i se’ls menja, un fet que modificarà la moral del matrimoni. En un plàcid esmorzar matinal, la Sheila ho resumirà així: “Amor, ja sé que avui hem de matar algú, però també hem de ser pares cada dia”.