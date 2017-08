Joan Ramon Masclans: “Em sento orgullós de la gent amb qui treballo”

A Joan Ramon Masclans, cap de servei de la unitat de cures intensives (UCI) de l’Hospital del Mar, l’atemptat el va agafar de vacances. Estava entrant a Barcelona després de passar uns dies fora. Tan aviat va deixar les maletes a casa se’n va anar a l’hospital. “Vaig pensar que havia de ser allà per ajudar a organitzar i donar un cop de mà i el mateix va fer molta gent: metges, infermeres, zeladors, auxiliars, administratius, psicòlegs...”, relata. Es va mobilitzar tanta gent que ell es va veure obligat a dir que no vingués ningú més perquè “tantes mans poden provocar el caos”. Però l’engranatge va funcionar. L’Hospital del Mar, el que hi ha més a prop de la Rambla, va ser el que va rebre més ferits i més ferits greus. El centre va activar el pla d’actuació en cas d’accident amb múltiples víctimes. “Aquest era un tema que em preocupava especialment perquè estem en una zona sensible, a prop de la Rambla, el Parlament i la plaça Sant Jaume”, reconeix Masclans. De fet, el servei que dirigeix Masclans va organitzar fa poc una jornada sobre com actuar en situacions com aquestes en què van convidar un dels professionals que van participar en l’atenció a les víctimes de l’atemptat a la Sala Bataclan de París. “Tot i que no t’esperes que passi una cosa així, has d’estar preparat”, admet.

La tarda de l’atemptat es van activar molts serveis de l’hospital, com el d’urgències, cirurgia, traumatologia i l’UCI. I es van bloquejar quatre quiròfans. El que més va impressionar a Masclans va ser la “mirada” d’una nena de 4 anys “amb cara de no entendre res”. Veure famílies trencades reconeix que pot passar factura. També destaca la solidaritat d’aquell dia. El cap de l’UCI se sent “molt orgullós” de la resposta dels professionals de l’Hospital del Mar: “A part dels que treballaven, va venir molta gent i tothom va saber fer espontàniament el que tocava”. Ell el primer. Va mantenir el cap fred perquè sap que “si hi ha nervis” les coses poden fallar. “No veus la fusta de la gent que treballa amb tu fins que passen situacions dramàtiques com aquesta”, diu. Fins ben entrada la nit van estar preparats per si hi havia un segon atemptat. L’actitud dels treballadors de l’Hospital del Mar no és gaire diferent a la dels altres hospitals i a la de les forces de seguretat. “Tots vam ser una pinya”, diu. Companys de les UCI d’altres hospitals catalans el van trucar per oferir-se a acollir pacients. Masclans, veí del Raval, admet que també esta “trist”. Dissabte va tornar a comprar a la Boqueria. “Vaig anar a les parades de sempre i va fem catarsi tots plegats”.