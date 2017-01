Ara, a sobre, ens ho faran en públic

TRUMP FA CALLAR un periodista. I moltes més coses: suggerir que una periodista té la regla, insultar els mexicans, presumir de no haver pagat tots els impostos, amenaçar de presó l’adversària, etc. Fins ara, comportar-se així representava el final de qualsevol carrera política. No pas la de Trump, perquè els seus votants adoren que sigui capaç de fer en públic el mateix que en privat. Si és autèntic, què importa que sigui un maleducat? Un president marca el to d’un país i, amb Trump, Estats Units se’n va de cap a l’extinció de la civilitat en el discurs públic. I a una cosa més perversa: que els poders que ja ens menyspreaven en privat amb les seves decisions, ara ho facin en públic amb les seves paraules. I sota el pretext de parlar clar, evitin el control democràtic.