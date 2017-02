Acompanyant el president a judici

SI UN ESTRANGER que passegés aquest dilluns pel centre de Barcelona preguntés què hi fa, tota aquella gentada, un dia feiner a les vuit del matí, la resposta seria tan senzilla com demolidora: acompanyen el president de Catalunya a ser jutjat per haver posat les urnes. Sí, esclar, tècnicament, el judici del 6-F respon a dos tipus delictius, però quan tota la resposta política que és capaç de donar l’estat espanyol a 2,3 milions de catalans que van anar a votar al 9-N és obrir un judici al president, és normal que tota aquesta gent se senti igualment jutjada i, per tant, denigrada i menystinguda. Avui, el govern espanyol s’amagarà darrere la justícia perquè li faci la política que es nega a fer, en un mal servei a la democràcia, perquè com més tribunals, més carrer.