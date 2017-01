Actuar contra la contaminació per millorar la qualitat de vida

Cada any moren a Barcelona 659 persones pel fet de respirar l’aire contaminat de la ciutat. A més, segons un estudi fet en diverses ciutats europees, entre les quals hi ha la capital catalana, s’han identificat augments del 0,5% en la mortalitat diària per causes cardiovasculars i en el nombre d’ingressos hospitalaris per problemes respiratoris quan augmenta la concentració de partícules contaminants en l’aire. És evident, doncs, que la contaminació té efectes perjudicials sobre la salut. A més, també redueix l’esperança de vida i afecta les capacitats cognitives dels infants.

L’altra evidència és la relació entre contaminació i trànsit. A Barcelona, per exemple, el 80% de la pol·lució és causada per la combustió dels vehicles, sobretot dièsel, que emet partícules i òxids de nitrogen a l’atmosfera.

De la mateixa manera que les administracions van fer campanyes per obligar els ciutadans a cordar-se el cinturó, posar-se el casc o abandonar el tabac, cal conscienciar que la contaminació és un problema de salut greu. El primer que cal fer és reduir el nombre de vehicles a les ciutats, però perquè això sigui viable cal tenir una xarxa de transport ràpid, econòmic, ecològic i confortable, no només dins de la ciutat, sinó també a nivell interurbà.

Un cop s’ha reduït el nombre de vehicles que entren a les ciutats, els que hi entrin han de ser al més nets possible, és a dir, híbrids o elèctrics. Sobretot, això ha de ser aplicable a vehicles de repartiment i taxis, atès que són els que circulen durant més hores al dia. Finalment, cal fer una aposta clara per la ciutat verda. Investigadors del CSIC han demostrat que allunyant-nos 50 metres de la calçada l’exposició a les partícules contaminants disminueix un 90%, per això caldria intentar allunyar al màxim els carrils bici, els parcs infantils o les escoles de les vies més contaminants.

Malgrat els resultats de l’últim baròmetre de l’Ajuntament de Barcelona, els experts alerten que la mobilitat és un valor que els ciutadans acostumen a anteposar a la salut, però cal que tothom es conscienciï i comenci a canviar hàbits, com ha passat amb el tabac. Abans resultava impensable no poder fumar en un restaurant o a la feina i les mesures antitabac van ser molt criticades, però ara tothom les ha assumides i els efectes són clars. Cal tornar a actuar per guanyar qualitat de vida.