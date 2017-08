260x366 Ada Colau i la Barceloneta: una comparativa Ada Colau i la Barceloneta: una comparativa

Dos diaris de Barcelona –'La Vanguardia' i 'El Periódico'– tenen com a foto destacada de portada el mateix tema. Es tracta de la cadena humana que soferts veïns de la Barceloneta van formar per protestar contra els excessos del turisme. Totes dues capçaleres hi dediquen una doble pàgina i, també, un editorial. Però hi ha una diferència substancial. A 'La Vanguardia', el nom de Colau apareix en un subtítol: "Els veïns demanen a Colau que actuï contra l'incivisme desbocat i els pisos turístics il·legals". A 'El Periódico', no s'esmenta Colau en primera pàgina. Després, a l'editorial, 'La Vanguardia' recorda a la vuitena línia que l'Ajuntament està liderat "per Ada Colau". Cap rastre de l'alcaldessa a l'editorial d''El Periódico'. 'La Vanguardia' dedica un semàfor vermell a Gala Pin, regidora del districte, i també un 'Pel forat del pany', aquella secció còmodament anònima des d'on disparar ressentiments irònics diversos. No he trobat cap esment de l'equip municipal als semàfors d''El Periódico'. I, finalment, la crònica de 'La Vanguardia' esmenta també l'alcaldessa. La d''El Periódico', ho han endevinat, no. Com si les protestes es fessin al vent.

M'hi jugo un mojito ambulant –o sigui: me'l bec si m'equivoco– que cap de les dues coses és casualitat: ni la multiaparició persistent de l'alcaldessa al diari del Grupo Godó, ni la seva evanescència al rotatiu de Zeta. Aquest és el quart any que la Barceloneta crema. El 2014, quan tot va començar, 'El Periódico' en va fer aleshores portada monogràfica amb fons negre el mateix dia que 'La Vanguardia' tot just li dedicava uns baixos amb subtítol tranquil·litzador, dient que l'Ajuntament hi enviava més policia. Què ha canviat? L'alcalde, esclar: aleshores era Trias.

Tots dos diaris han donat bones mostres de periodisme ciutadà, d'aquell que marca l'agenda municipal. Però és una llàstima que la feina dels cronistes quedi enterbolida per les interferències polítiques.