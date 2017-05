Adeu, estimat Francesc Sanuy

HA MORT FRANCESC SANUY. Sabíem que estava malalt i que el final s’acostava, però l’adeu sempre és dur d’empassar quan arriba. Sanuy va ser mil coses però avui el voldria recordar com potser també el recordaran milers de persones: com a tertulià a El matí de Catalunya Ràdio, al costat de Lluís Foix i Pere Portabella, els inoblidables tres tenors de cada dimarts durant vora 14 anys, des de mitjans 90 fins al 2008. En Sanuy va ser sempre un esperit lliure que va parlar clar, amb abundància d’epítets, assenyalant interessos i poders que s’haurien estimat més que ningú parlés d’ells. Arribava a la ràdio amb el Financial Times i en acabat s’enduia Foix i Portabella al Taita, a continuar la tertúlia tot esmorzant, perquè en Sanuy disfrutava del menjar, del beure i de la conversa. La seva memòria era prodigiosa. I nosaltres no l’oblidarem mai. Adeu, estimat Francesc.