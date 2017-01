Zuckerberg després de Trump

La serp està mudant la pell. El sistema internacional caduc està donant pas a un Nou Ordre Mundial per al segle XXI. Donald Trump és l’encarregat d’enderrocar les darreres pedres del Mur de Berlín que encara quedaven en peu després de la seva demolició a finals del segle passat, i amb això fer saltar pels aires l’ statu quo que ha dominat el món durant les últimes dècades.

Aviat veurem com l’actual president dels Estats Units exerceix de capatàs de les elits globalistes i realitza la tasca de desmuntar l’antic règim mitjançant el caos, el col·lapse del sistema financer i l’extensió de la guerra mundial híbrida.

El Nou Ordre Mundial serà tecnològic o no serà

Aviat no quedarà res de tot allò que hem conegut. Tot s’ho endurà el vent de la mà d’un Cèsar populista americà enganyosament antimundialista, convertit en referent dels líders populistes europeus en alça, aliat de conveniència del tsar Vladímir Putin i enemic circumstancial de Xi Jinping, el nou emperador de la Xina.

Si creiem que aquest escenari és plausible, cal preguntar-se en què es convertirà la serp després de la fase transitòria de caos i de gran tribulació, és a dir, després de la muda de la pell.

El Nou Ordre Mundial serà tecnològic o no serà. D’aquesta manera, el pròxim president dels Estats Units que condueixi la nova humanitat pels camins de la hipermodernitat, de la revolució de la superintel·ligència i de la societat posthumana podria ser Mark Zuckerberg, el cofundador de l’influent imperi global de Facebook, que en aquests moments gestiona les dades de 1.800 milions de persones en tot el planeta.

Aquestes últimes setmanes hem començat a rebre notícies sobre les ambicions de Zuckerberg d’esdevenir un líder mundial. El fins ara director executiu de la poderosa companyia tecnològica comença a actuar com un polític, anuncia que la religió és molt important per a ell i fins i tot té previst reunir-se pròximament amb científics i professors universitaris a través del seu viatge al llarg dels Estats Units durant el 2017. Potser alguns d’aquests investigadors i tecnòlegs causaran bona impressió a Zuckerberg i resultaran ser els membres del seu futur govern noocràtic.

En alguns àmbits de les anomenades minories creatives ja es comença a tenir consciència de la influència que està exercint la ideologia del transhumanisme en la construcció d’aquesta noocràcia global.

Des de Silicon Valley -epicentre de la globalització tecnològica i temple de la nova religió dataista amb influència espiritualista new age- s’irradien les idees sobre l’adveniment messiànic de la Singularitat, la millora humana per assolir la condició d’ Homo deus, l’evolució de la vida sintètica en competència amb la vida orgànica, l’entronització de la intel·ligència artificial, la creació de cíborgs i d’éssers transhumans amb diverses identitats de gènere, la consecució de la immortalitat cibernètica i altres idees i projectes sobre el futur de l’ésser posthumà. Realment s’està construint el nou ordre global davant els nostres ulls sense que la majoria de la humanitat comprengui gaire bé que poderosa que està esdevenint la serp.

I és que l’autèntica clau del Nou Ordre Mundial que s’està dirimint a hores d’ara no rau únicament en com s’organitzarà econòmicament i geopolíticament la globalització, sinó en què es convertirà l’espècie humana i quin efecte tindrà aquesta transformació sobre la consciència dels individus i de la humanitat.

Estem, doncs, en el moment més crucial de la història humana, i el que s’està posant en joc no és el que farem o deixarem de fer sinó el que serem d’ara endavant.

Els vells polítics -incloent- hi alguns membres de l’anomenada nova política- i els poders econòmics internacionals, en aquests moments de muda de la pell del sistema, estan contribuint a posar els fonaments d’aquesta nova etapa de la civilització planetària.

Projectes com la renda bàsica incondicional i universal, la substitució de tots els diners en efectiu de l’actual sistema financer pel diner electrònic controlat per una arquitectura algorítmica en què la intel·ligència artificial dominarà els mercats financers, l’expansió dels smartphones i aviat la implantació dels xips RFID a les persones com si es tractés de la marca de la Bèstia, les cada cop més addictives i sovint alienants formes d’entreteniment virtual, la instauració d’una cultura de la millora humana, la cursa cap a unes capacitats augmentades biotecnològicament sustentada en una il·limitada autonomia de l’individu, la instauració del dret a decidir sobre el disseny humà, l’artificialització de la biosfera i de la noosfera, l’extensió de les pseudoespiritualitats, la instauració d’una noocràcia no democràtica, etc., haurien de fer-nos prendre consciència dels autèntics reptes que hem d’abordar en aquests moments.

Potser Zuckerberg substituirà Trump o potser no. Tanmateix, del que sí que podem estar segurs és que la globalització seguirà la seva agenda de la mà dels canvis biotecnològics disruptius que se’ns acosten.

Estem a punt de prendre les regnes de la nostra evolució com a éssers vius, i això exigirà grans dosis de responsabilitat equiparables al nostre grau de coneixements, autonomia i llibertat.

Si seguim interessats en la pervivència del projecte humà, els ciutadans d’avui tenim poc temps perquè des de la intel·ligència col·lectiva i la resistència global evitem el que no desitgem que passi i no ens convé.

Necessitem un humanisme avançat que ens capaciti per transitar de manera responsable per la nova societat biotecnològica. Hem de tenir l’esperança que ho farem bé i sàviament.