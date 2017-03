260x366 Carta a Kim Jong-nam: La Gauche Divine de Corea del Nord Carta a Kim Jong-nam: La Gauche Divine de Corea del Nord

Eres l’hereu del dictador de Corea del Nord i et van educar perquè en fossis el successor, però a la vida, de vegades, les coses se’ns torcen. Has acabat assassinat de manera pèrfida en un aeroport de Malàisia, diuen que pel mateix règim que, durant molts anys, et va permetre tots els capricis

L’escollit, al final, va ser el teu germanastre, Kim Jong-un, dotze anys més petit que tu. Fills de mares diferents, la teva era actriu, i la seva, ballarina. El vostre pare feia i desfeia com volia, també amb les dones. Però davant del seu pare, Kim Il-sung, s’acollonia. A tu et va amagar del teu avi durant quatre anys perquè no sabés que la mare era divorciada i tenia arrels a Corea del Sud. A Pyongyang les diverses famílies del teu pare portaven existències paral·leles en palaus separats, raó per la qual amb el germanastre pràcticament no us havíeu vist mai fins que us vau trobar a Ginebra. Molt comunisme, però als nens els portarem a col·legi a Suïssa, saps?

També vas estudiar al Liceu Francès de Moscou. El diari Le Monde explicava l’altre dia que allà hi tenies sis apartaments, deu treballadores domèstiques i un Mercedes amb xofer. Això sí que és la Gauche Divine i la resta són històries. Després vas caure en desgràcia, vas perdre la teva condició de successor de Kim Jong-il, però vas continuar la vida de bala perduda del règim de Corea del Nord. Sis fills de tres dones, amants, famílies a Pequín i a Macau, el gust pels casinos i les saunes i aquell post al teu Facebook, l’any 2010, en què se’t veu fotografiat al davant del casino Wynn de Macau, sota el títol “ Leaving Las Vegas in Asia ”.

Va morir el teu pare, el 2011, vas dubtar en públic que el teu germanastre estigués capacitat per governar i es van carregar el teu oncle i últim protector el 2014. A partir d’aquí, diuen que ja tenies escrita la sentència de mort. Als dictadors tot els fa nosa, germanastres inclosos. Ho van planejar, primer, amb un atropellament. Que semblés un accident. Però l’intent definitiu va ser el del 13 de febrer. Avui, gairebé tres setmanes després, parlem de tu no tant perquè siguis mort sinó per la manera com et van matar. Enverinat per l’agent nerviós XV, una arma química letal que no se sol fer servir en assassinats selectius, un líquid oliós que dues noies et van refregar per la cara, a l’aeroport de Kuala Lumpur, de bon matí quan acabaves de mirar a la pantalla informació del vol que havies d’agafar al cap d’una estona. A l’avió, suposo que en primera classe, un seient va quedar buit.

P.D . I ara què? Els qui van ordenar l’assassinat deuen estar bastant més tranquils que la baula més feble de la cadena, les dues noies que el van executar -una vietnamita i una indonèsia, de vint-i-pocs anys-, que podrien ser acusades i condemnades a mort.