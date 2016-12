260x366 Carta a Zsa Zsa Gabor: Nou casaments i un funeral Carta a Zsa Zsa Gabor: Nou casaments i un funeral

Chesterton, citat sovint en aquest diari per Xavier Bosch, avui estaria content. Ell és l’autor de la frase que el periodisme és, en certa manera, explicar que s’ha mort el senyor Jones a gent que ni tan sols sabia que el senyor Jones era viu. Qui s’ha mort als 99 anys ets tu, Zsa Zsa Gabor.

Cada dia en neixen de més joves, diu Maruja Torres, sarcàstica i implacable. Quanta gent deu saber qui ets, qui vas ser? La crònica negra s’ocupa dels assassins en sèrie. El teu lloc, com a dona que va excel·lir en el noble art dels matrimonis en sèrie, és a la crònica rosa. Nou casaments i, ara, un funeral. Retirada i oblidada des de fa molts anys, la teva necrològica ha aparegut en diaris de tot el món per confirmar la veracitat de la sentència de Chesterton. No importen les pel·lícules que vas fer. Importen els marits.

Els lectors de més edat segur que et recorden de les pàgines de l’Hola, de quan a través d’aquesta revista vèiem com vivia la jet set internacional. Un món inaccessible, de festes on tu eres la més rossa, la més escotada, la que lluïa més diamants i abrics de pell, la que sempre tenia una copa de xampany a la mà, la que col·leccionava marits amb més constància i frivolitat. I el nom. El nom ens tenia fascinats. Aquí les dones es deien Dolors, Remei, Maria Teresa, i tu, Zsa Zsa. Que bé que sonava, Zsa Zsa. El periodisme és explicar que s’ha mort Zsa Zsa Gabor a gent que ni tan sols sabia que es deia Sári Gabor, i que es va canviar el nom quan va marxar d’Hongria cap als Estats Units.

Un cop allà, vas entendre abans que ningú que a Hollywood les càmeres estan engegades tot el dia, i no només durant els rodatges de cinema o de televisió. Una vida irreal i, per tant, una vida de reality. La primera famosa pel sol fet de ser famosa, com s’ha escrit aquests dies a les teves necrològiques chestertonianes. Una Paris Hilton dels anys 50, amb el detall que ella és besnéta d’un dels teus nou marits, Conrad Hilton, el fundador de la cadena d’hotels, el mateix amb qui et vas enfadar perquè no va voler posar el teu nom a un dels seus establiments. Tan glamurós que hauria quedat Hotel Zsa Zsa.

Et vas casar amb l’actor George Sanders perquè un dia el vas veure a la pantalla d’un cinema i vas dir que el volies per a la teva col·lecció. Amb Jack Ryan, el creador de la Barbie, a qui vas conèixer en una festa exclusiva per a dones rosses com les seves nines. Però el meu matrimoni preferit és amb Michael O’Hara: l’advocat que et va divorciar del teu anterior marit. Descansa en pau, Zsa Zsa.

Els teus coneixements en la matèria estan condensats en un llibre: Com atrapar un home, com conservar-lo i com desfer-se’n. Entre altres perles, aquesta: “Divorciar-te perquè ja no estimes un home és gairebé tan estúpid com casar-t’hi perquè sí que l’estimes”.

