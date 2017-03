Aldapeko sagarraren

260x366

Això dels bascs no ho va poder arreglar ni en Tarradellas. Un vespre a Saint Marti-le Beau, i mentre fèiem temps per anar a sopar, ell mateix ens ho va explicar al dilecte amic Joan de Sagarra i a qui signa: el president del govern basc a l’exili li havia demanat que fes de bo entre aquell president i aquella ETA. A veure si ens hem explicat: no és que aquell basc hagués demanat al català que negociés en nom seu amb uns altres bascs: és que ni tan sols no se li volien posar al telèfon. Tarradellas no ho va aconseguir -sospitava que l’havien utilitzat. I és que bascs amb bascs, ells s’entenen. I sobretot amb espanyols. El jovent basc de Neguri anava a esquiar a... Madrid, concretament al Guadarrama. I poc abans el tinent nacionalista basc Goicoetxea, que havia muntat el Cinturó de Ferro per defensar Bilbao, s’havia passat als assetjants, els nacionals de Franco, amb els plànols del Cinturó. El problema dels bascs és que quan baden se’ls veu que són la Prehistòria d’Espanya -els espanyols prehistòrics. Ho va demostrar científicament i en vers l’eximi Josep Carner. Definint la llengua espanyola, el Príncep dels Poetes va versificar científicament així: “la trista llengua / de les cinc soles vocals”. Efectivament i mercès al coneixement ambient de diversos idiomes, qualsevol conciutadà sap com el poeta que la llengua espanyola té “només” cinc vocals: a, e, i, o, u. [...] Doncs bé, l’escarit sistema vocàlic espanyol és, exactament, el sistema vocàlic basc, això és: a, e, i, o, u. Tenint en compte que els bascs són anteriors als espanyols [...] i afegint a la prova de les cinc vocals totes les que convingui, se’n dedueix de tot plegat necessàriament que els espanyols són hereus directes dels bascs. Que els bascs són la prehistòria dels espanyols. [...] Els catalans necessitem els bascs com el pa que mengem, [...] els bascs són els únics que saben exactament com són els espanyols, ho duen a la Història comuna, de la llengua a la ideologia. En resum, ¿per què malgrat tot a Madrid són ben vistos els bascs i no els catalans, i per què ells n’obtenen més que no nosaltres? Elemental, amic Fritz, perquè enllà de la comunitat de vocals els espanyols saben comptar: els bascs són només dos milions i nosaltres sis, i segons com deu, i a un parell de gossos se’ls pot deixar córrer per casa mentre que a sis, o deu, se’ls ha de tancar a la gossera.