Alliberament nacional i incoherència

Un dels defectes dels catalans és la incoherència política. Si bé no tant com en altres temps, som lluitadors testarruts; però, més arrauxats que no pas reflexius, amb una mà desfem el que anem fent amb l’altra. D’ençà del 1714, tot un enfilall d’esdeveniments ens obliga a meditar molt a fons sobre el com i el perquè d’aquesta empenta política que no sap trobar el camí de realitzacions concretes i, al mateix temps, duradores. Aquella frase tan gràfica segons la qual Francesc Cambó pretenia ser, al mateix temps, el Bolívar de Catalunya i el Bismarck d’Espanya, exemplifica amb prou claredat com la col·lectivitat nacional catalana es troba, una vegada i altra, patint unes contradiccions que fan que els seus redreçaments, amb tota la suor, amb tota la sang i amb totes les llàgrimes que els acompanyen, acabin sempre com els esforços de Sísif. [...] Voldria referir-me a certs aspectes d’un altre personatge que, si bé en un pla diferent i, per tant, no movent-se en les mateixes esferes d’acció que Cambó, també va fer furor per la seva vàlua intel·lectual i per la seva empenta. Es tracta del canonge Jaume Collell. És prou sabut que als Jocs Florals de Barcelona del 1888 va guanyar l’Englantina amb un poema que duia per títol Sacramental ; que els Jocs Florals d’aquell any (el de la primera Exposició Internacional de Barcelona) van ser presidits per la reina regent i pel cap del govern espanyol, Sagasta, amb alguns il·lustres ministres del seu gabinet. I és també sabut que, davant de tan distingida presidència, Jaume Collell va llegir els versos que li havien estat premiats. Reproduïm-ne l’estrofa clau: “No captem el dret de viure, dret que no es compra ni es ven; poble que mereix ser lliure si no li ho donen, s’ho pren.” De seguida, entre les màximes autoritats, sorgí una frase lapidària: “Este canónigo nunca llegará a obispo. ” Però, tot i que aquesta frase revela, un cop més, el tarannà pràcticament ininterromput dels governs espanyols, en el context del que ací intento comentar resulta ben anecdòtica. Tant li fa que fos pronunciada com no. També resulta anecdòtic que el Sacramental s’acabés amb aquests versos: “Visca lliure Catalunya dintre el reialme espanyol!” Aquest “dintre”, subratllat per mi, i que hi ha qui ha fet notar que afebleix la contundència del “si no li ho donen s’ho pren”, no és encara ben bé contradictori, ja que, “dintre el reialme espanyol”, els Països Catalans podrien tornar a ser del tot independents, tenint altre cop com a únic lligam amb les altres nacions de la monarquia la figura del rei. [...]