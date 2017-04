Anàlisi Ricard Torquemada

Messi

Messi ens fa ser poc originals. El partit va començar com va començar i el va despertar ell. A la primera part a l’equip li va costar molt i va necessitar massa Leo. La dependència va ser molt alta. Tots els futbolistes l’anaven buscant entre línies i la sensació és que ell anava controlant i anava decidint quan marcar les diferències. Va fer un gol just abans de ser substituït quan havia pactat.

André Gomes

Necessitava bones notícies que l’ajudessin a pensar en positiu i a tenir autoestima, i va rebre una injecció de confiança. Va començar el partit amb molts dubtes com a extrem dret, una posició per a la qual no m’acaba de convèncer. Necessita fer-se gran perquè és un futbolista d’un gran potencial físic i tècnic. Falta veure si mentalment és capaç d’aguantar aquesta fase d’adaptació, que està sent molt dura.

Mascherano

El que recordarem del partit és el seu gran moment i tots els actors que s’hi van sumar, des de la grada d’animació fins a futbolistes que tenien al cap que no havia marcat cap gol. Mascherano no es va sentir a gust, però no es va fer pregar en una situació incòmoda per a ell i ràpidament va assumir la responsabilitat de xutar el penal. Es va concentrar i en va fer una bona execució. Va xutar molt bé.