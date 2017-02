Anàlisi de Ricard Torquemada del Barça-Leganés

La tristesa

La cara de Messi després del gol de penal reflectia a la perfecció el joc col·lectiu, com si fes vergonya guanyar aquest partit, d’aquesta manera. L’equip no va reaccionar després de París, no va saber trencar amb el passat, i és un fet preocupant. Es va veure un Barça molt trist, que no sabia tancar la ferida oberta a la Champions. La falta de reacció, tant mentalment com en el joc, no invita a l’optimisme de cara al futur.

Poc joc

Davant un equip com el Leganés, que no vol la pilota, te la regala i es tanca, no es pot jugar així. I no et poden crear tantes ocasions amb un estil de joc simple. El Leganés va fer mal amb passades llargues o joc més col·lectiu, i el Barça es va fer un fart de perdre pilotes. El Barça no va cuidar els detalls i només l’efectivitat va decidir el matx. Dels pitjors partits de la temporada d’un equip sense rigor ni imaginació.

Neymar

El Barça necessita dues remuntades, dos miracles, un a la Lliga i un altre a la Lliga de Campions i, per tant, cal valorar el caràcter de Neymar, l’únic que va enfrontar-se al problema de la falta de joc, atacant un cop i un altre, fins que va inventar-se la jugada que va acabar amb el penal.A París ja va ser dels pocs que van reaccionar i ara mateix cal un jugador així. El Barça necessita un agitador per aixecar-se.