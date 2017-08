Anastàsia i la poesia

He vist que Anastàsia havia damnat ahir tota una estrofa dins un poema líric. Una estrofa d’una elegia, en la mort del nostre president [Enric Prat de la Riba, Castellterçol, 1870-1917], donada a El Poble Català [23-VIII-1917] pel suau poeta Joan Pérez-Jorba. Haig de dir que la censura d’un poema pren als meus ulls tota una altra gravetat que la censura d’un article. La prosa no és més que carn, la poesia és marbre. Així un article escapçat sembla un “un lisiat”, simplement; però un poema mutilat sembla tot seguit “una ruïna”. Llapis roig cruel, cura per això de no esdevenir sacríleg! Pensi qui et maneja que, si ratllar un article és cosa com ferir un capità, ratllar un elegia pot ésser cosa com incendiar la Catedral de Reims.