Àngels, pastors, savis

El desembre és un mes angèlic. La tenuïtat de l’aire, el brunyiment dels estels, l’estranya amorositat de la cúpula del cel contribueixen, en aquestes latituds, on encara podeu collir una rosa en els jardins emparats, a fer de l’entrada del fred un delicat moment contemplatiu. Violins celestials (el violí deixa d’ésser material quan Rafaello Sanzio pintà un Apol que el sonava en els frescos del Vaticà) hi troben correspondència en els flabiols de la territ. Vull dir que la bellesa espiritual i natural s’encomana dolçament als cors senzills. Per això, si el desembre és un mes angèlic, també ho és de pastors adoratius. Per pastor, aquí, no s’entén pas un ofici, ni una condició de vida pintoresca. De pastors en som un dia o altre tots els homes. Per a això cal només que, llevant-nos l’enfarfec dels petits interessos, de les cauteles a poc a poc corsecades, d’aquella mal entesa preocupació defensiva que voldria fer-nos més egoistes que vivents, tornem a la capacitat simple i meravellosa de sentir les anunciates. El pastor no té res seu. Qui massa té, i mai, de cor, no se’n desté, no sent pas les cantades suprasensibles, sinó la pidoladissa i el menut xivarri d’unes quantes intencionetes desnarides. La primera conxorxa de la fe alliberadora s’esdevingué, per celestial guiatge, entre uns quants pastors i tres savis. Si els pastors no tenen res, els savis tota la vida van cercant una cosa que mai no «acaben» de trobar, i són també, a llur manera, nòmades i indigents. En aquella conxorxa no hi havia res del que avui en diem elements d’ordre (dant a aquesta paraula un sentit no gens cèlic). Cal suposar que, si més no, una part d’ells eren a oferir un àlbum d’adhesió a Herodes per la seva repressió preventiva.