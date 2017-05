Ciència i política per al desenvolupament internacional

A simple vista, el poble que hi ha al peu de les muntanyes de Tian Shan és similar als que té a la vora. Els homes passegen a la vora del canal amb els seus barrets kalpak tradicionals, els nens juguen al riu i les dones enfornen el naan, el pa rodó i escamós típic del Kirguizistan. Però a diferència d’altres comunitats al llarg del riu Aspara, aquest poble està abordant els reptes de seguretat de l’aigua a què s’enfronten, en lloc d’ignorar-los.

Amb el suport d’un programa de desenvolupament internacional basat en la ciència, el nou consell de gestió local de l’aigua es reuneix amb un consell similar de l’altra banda de la frontera, al Kazakhstan. Junts, els consells resolen un problema de dècades que afectava la capacitat d’alimentar els nens, amenaçava la seguretat de la regió i impedia l’aplicació d’un tractat del 1948 per determinar la quantitat d’aigua que cada poble pot utilitzar per conrear.

Amb l’aplicació de solucions locals als desafiaments del desenvolupament, aquests consells de gestió de l’aigua del Kirguizistan van construir canals de derivació i van instal·lar un mesurador senzill per controlar la quantitat d’aigua que utilitza cada poble. Fets amb materials disponibles als pobles, els nous canals es connecten amb el mesurador i els ordinadors, i faciliten dades del flux d’aigua en temps real que comparteix cada poble. Tot i que l’ajuda al desenvolupament s’ha acabat, aquests gestors d’aigua internacionals estan mitigant l’impacte de l’augment del flux d’aigua pel desglaç de les glaceres, alhora que intensifiquen la demanda de l’agricultura regional planificant conjuntament les previsions d’ús de l’aigua i plantant cultius resistents a la sequera.

Un equip de científics i enginyers, en lloc de diplomàtics i experts en resolució de conflictes, pot proporcionar una visió pragmàtica valuosa sobre un complex conjunt de qüestions polítiques i culturals

Augmentant el subministrament d’aigua i fomentant una cooperació transnacional que permet als dos pobles afrontar els problemes, la gestió científica de l’aigua ha resolt tant un problema de desenvolupament com un de diplomàtic. Un equip de científics i enginyers, en lloc de diplomàtics i experts en resolució de conflictes, pot proporcionar una visió pragmàtica valuosa sobre un complex conjunt de qüestions polítiques i culturals. En les negociacions entre els Estats Units i la Unió Soviètica pel control armamentístic durant la Guerra Freda i, més recentment, en les negociacions internacionals sobre el programa nuclear de l’Iran, físics occidentals i iranians van trobar punts en comú amb més facilitat que els polítics.

Les solucions als problemes globals basades en la ciència i l’enginyeria també han provocat innovacions rellevants, com la Revolució Verda, que va abordar la devastació causada per l’oxidació del blat, i tècniques d’immunització pioneres que van reduir dràsticament la propagació del xarampió i la pòlio. Aquestes solucions resolen problemes del desenvolupament. Un microbicida desenvolupat recentment redueix la transmissió de la sida en un 39%. Les dades geoespacials localitzen fonts d’aigua dolça i milloren l’eficàcia de l’ajuda al desenvolupament. I una nova eina de diagnòstic identifica la presència de tuberculosi resistent en múltiples fàrmacs i guia el personal mèdic en els tractaments específics.

La llista continua. La xarxa de sistemes d’alerta contra la fam (FEWS Net) avisa els governs d’una possible escassetat d’aliments. El Programa d’Assistència per a Desastres Volcànics proporciona informació en temps real sobre desastres naturals imminents, des de volcans fins als terratrèmols i tsunamis posteriors. Mirant cap al futur, piles de combustible alimentades amb terra podrien il·luminar pobles remots perquè els nens puguin estudiar, i plantes de dessalinització poden generar aigua potable a partir de la de l’oceà.

Tots aquests són exemples que hauria de tenir en compte Mark Green, que acaba de ser nomenat per dirigir l’Agència Nord-americana per al Desenvolupament Internacional (USAID). El compromís de Green amb el pla per reformar els sistemes d’ajuda ha sigut aclamat per organitzacions com la Coalició Global de Lideratge dels Estats Units, una xarxa de directors generals i ONGs compromesos amb la millora del desenvolupament i la diplomàcia. Green ha estat profundament involucrat en la creació de la corporació Millenium Challenge, que proporciona ajuda als països que compleixen amb claredat els criteris econòmics i polítics.

Per assolir els seus objectius, Green faria bé d’augmentar el paper de la ciència i la tecnologia en el desenvolupament, basant-se en la feina del laboratori de desenvolupament global del USAID creat per l’administració de Barack Obama. L’experimentació científica i la innovació tecnològica fomenten l’eficàcia i la responsabilitat a través de mesures clares d’èxit i fracàs.

Les solucions basades en l’evidència depenen dels resultats, no dels recursos invertits. Per tant, es creen solucions originals per al desenvolupament basades en la ciència en paral·lel amb sistemes de control innovadors que requereixen programes d’avaluació. El resultat és un ús eficient i eficaç de finançament públic i privat.

D’altra banda, les estratègies per al desenvolupament basades en la ciència i la tecnologia poden evitar posicions partidàries. Més enllà de l’intens debat polític als EUA sobre el canvi climàtic, la ciència es manté a nivell mundial com un esforç neutral, i sovint ofereix una oportunitat per a la cooperació bilateral i multilateral que complementa -i enforteix- les relacions diplomàtiques. En els últims anys, un gran nombre d’organismes civils -fins i tot els enfocats a la ciència- s’han involucrat en programes i iniciatives d’assistència internacionals, en àrees com la salut pública, l’educació, la prevenció de malalties, la formació policial, la promoció comercial i l’aigua neta.

La ciència i la tecnologia no poden ser mai una panacea, però la neutralitat del mètode científic sempre anirà contra les passions i els interessos de la política, que poden portar els científics a crear gas nerviós i armes atòmiques amb tanta facilitat com noves llavors i aigua dessalada. No obstant això, ara més que mai, en el que el president executiu d’Alphabet, Eric Schmidt, anomena l’“era de la intel·ligència”, la difusió de noves eines i hàbits per expandir el coneixement és un element central del desenvolupament humà arreu del món.

