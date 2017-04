Catalunya, un país que vol un referèndum

SEGONS L’ENQUESTA d’ahir de La Vanguardia, un 75% dels catalans estarien d’acord que es pugui convocar un referèndum sobre la independència. Un 75%. L’estat espanyol s’hi oposa i no li falta força per concretar la seva oposició, però si la majoria de catalans que s’han manifestat en pau en els darrers cinc anys continuen mostrant aquest mateix suport als preparatius del Govern, l’Estat tindrà un problema. Davant el món, perquè haurà triat el trist paper de prohibir votar. Però també quedarà molt tocat íntimament. Si prefereix refugiar-se en l’orgull de l’“això no es pregunta”, si es prohibeix a ell mateix fer campanya, si tracta els seus ciutadans com uns delinqüents, perdrà el plebiscit dels cors i les ments, que és el que més hauria de voler guanyar.