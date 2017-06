En Carles, el triomf de la veritat

SI JUTGEM ELS MISSATGES, milers i milers de persones van plorar ahir al matí a llàgrima viva quan van saber que el Carles havia mort. En un moment de la història de la comunicació en què parlem de la postveritat com a sinònim culte de la mentida, l’emoció sincera al voltant del Carles demostra que, en el fons, tots sabem reconèixer on hi ha veritat. Que malgrat la sofisticació digital d’aquesta era, un discurs fet des del cor va al cor. Que nosaltres tenim la clau sobirana per no caure en paranys, sempre que fem l’esforç per entendre què estem veient, què estem llegint i qui ens ho està servint. Ja no tindrem un Carles, tan digne de confiança, tan genialment clar per entendre la vida, però tenim aquesta i moltes altres lliçons seves per distingir la mentida de la veritat.