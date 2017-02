Jacqueline Kennedy recorda Camelot

AVUI S’ESTRENA ‘JACKIE’. No se la perdin. Natalie Portman fa una versemblant Jacqueline Kennedy, humana com mai no la vàrem veure. Pablo Larraín et fa seure al seient del Lincoln Continental descapotat on JFK va ser assassinat. L’anatomia de l’instant es combina amb el drama de la vídua espantada que veu que la seva tragèdia personal és també una tragèdia mundial. Una seqüència musical corglaçarà els espectadors catalanoparlants. La pel·lícula rescata el reportatge que va escriure el periodista Theodore White per a Life després de parlar durant quatre hores amb Jacqueline, pocs dies després del magnicidi. L’ex primera dama li va explicar que JFK cantava un fragment d’un musical que deia: “No deixis que s’oblidi / que una vegada hi va haver un lloc / per un sol i brillant moment / que va ser conegut com Camelot”.