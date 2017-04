Núria Ventura, felicitats, avui la notícia ets tu

LA PERIODISTA Núria Ventura ha guanyat el premi al millor professional de ràdio atorgat per Ràdio Associació, cosa que constitueix un doble motiu d’alegria: perquè la Núria se’l mereix i perquè el jurat ha considerat que no cal ser el “senyor (o la senyora) la veu” per guanyar un premi com aquest. La Núria Ventura és productora, cosa que en ràdio vol dir, entre altres atribucions fonamentals per a l’èxit del programa, localitzar a l’instant el protagonista del dia i fer funcionar la maquinària dels convidats i els col·laboradors. El moment culminant de la seva feina és en el directe, quan fa bots a la cadira del control i amb els ulls brillants diu al director per la línia d’ordres: “El tens en línia!” I llavors, com si fos la cosa més natural, els oients senten una entrevista en exclusiva que fa un minut no existia. Felicitats, Núria. Avui, la notícia ets tu.