Sant Jordi 2017, del respecte cultural i polític

DEIA JOAN SALES que, en vista de l’èxit, el problema de Catalunya no era haver tingut mala sort, sinó haver sigut una mala jugadora, algú que no ha sabut jugar les seves cartes. Però aquesta decreixent aptitud política dels catalans ha tingut el seu revers en la creixent, exponencial i explosiva capacitat creadora. Ara que el 25è aniversari dels Jocs de Barcelona ens fa girar la vista cap a l’estiu del 1992, impressiona comprovar com l’èxit mundial d’aquells Jocs, considerats uns dels millors de la història, es va basar en el talent i en la personalitat locals. Allò va anar de Barcelona al món, com Sant Jordi, cada any, va de Catalunya al món, en forma d’imbatible targeta de presentació. Tenim defectes, però un país capaç de contribuir a la cultura i a la convivència amb una festa com la de demà és un país ric en capital humà que ara de saber guanyar-se el respecte polític.