Àlbum personal dels anys acabats en 7

LA PREVISIÓ d’aniversaris rodons del 2017 ha posat a la mateixa pàgina Lenin, Prat de la Riba, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band i els Jocs de Barcelona. Miro entre els meus records personals acabats en set. Del 67 no en recordo res, però me’n queda un quadern de cal·ligrafia, d’aquells que van passant el tall de les mudances. Del 77 retinc la mani de l’Onze de Setembre al passeig de Gràcia i la primera festa amb lents. El 87 em vaig casar. Ha sigut el millor set de la meva vida. El 97 va morir el meu pare, que per pocs dies no va poder veure’m recollir el primer Ondas per l’ APM? El 07 vaig estar uns quinze segons a soles amb Scarlett Johansson, durant el rodatge de Vicky, Cristina, Barcelona. I per al 17 tinc una agenda de paper que està esperant saber quina serà la plana amb premi.