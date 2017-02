Amenaces, cap; distorsions, tampoc

L’AMENAÇA FÍSICA, i ja no diguem l’agressió, no caben en el debat polític. Si algú va comportar-se amenaçadorament amb la fiscal en cap de Barcelona l’últim dia del judici del 9-N mereix el retret més sever. El procés ha de ser exemplar. Ara bé, queixar-se per la manifestació, no. És un dret. ¿Els explico totes les manis que vaig veure a les escales del Tribunal Suprem dels Estats Units, país amb 240 anys de democràcia? Pretendre que jutgin el president per haver posat les urnes i que una mínima part dels 2,34 milions que hi van participar no se sentirà afectada i agreujada és tant com creure que als catalans, com deia el clàssic, si ens punxen, no sagnem.