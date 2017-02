Banalitzar la violència i sembrar l’odi

DIJOUS el monestir de Pedralbes (Ajuntament de Barcelona) i l’ARA vàrem celebrar la primera sessió dels diàlegs sobre ètica i filosofia del segle XXI. Ens preguntàvem quin futur té la veritat. I la filòsofa italiana Franca D’Agostini va definir la veritat com un cop de puny: quan te’n donen un, no tens cap dubte que aquell dolor que sents és real. Passa el mateix que amb les mentides: fan mal. Sovint, sabem que alguna cosa és veritat precisament per la seva absència, perquè ens volen fer creure una mentida. Penso en el caos del govern de Trump quan no fa ni un mes que es president. I penso, també, en els opinadors espanyols que són capaços de banalitzar la violència terrorista i fer exhibicions d’odi i mentida a compte de la pau social que es respira a Catalunya. Esclar que això últim potser no són cops de puny sinó vòmits i excrements.