Conciliació a casa de l’expert de la BBC

NO SOC GAIRE DE VIRALS, i precisament per això em permeto recomanar-los el vídeo de l’expert que està comentant una notícia a la BBC per Skype, des d’un despatx. De cop, s’obre la porta del darrere i entra una nena que, malgrat els intents de l’home perquè surti d’escena, s’hi queda tan feliç. A continuació, darrere la nena, entra el que seria un germanet amb caminador. L’expert continua parlant amb un relatiu control d’ell mateix, fins que aleshores, com si fos un gag per acumulació, entra precipitadament una dona que s’emporta els nens amb una certa energia, cosa que provoca uns primers plors. Finalment, la dona tanca la porta arrossegant-se per terra, com intentant no fer-ho més gros. A la ràdio, recordo alguna entrevista matinal telefònica d’expert amb nen. El problema del vídeo és que aquesta pel·li d’humor ja ha fet la volta al món.