Delinqüents catalans, premiats espanyols

DIU SERGIO RAMOS que ells no fan tuits. No els cal. El control del relat del futbol a Espanya per part de Florentino Pérez ha arribat a un punt tan evident que els -interessants, en altres temps- comentaristes de la tele de pagament no sabien com dir l’altre dia que el Madrid havia perdut el lideratge en favor del Barça. El control del relat és poder. Per això, a l’ Abc, un presumpte assassí és català i uns arquitectes catalans premiats són espanyols. Què en fa de temps que sabem a Catalunya el que són els fets alternatius! I viure exposat cada dia a un relat en què la teva realitat és de segona, sospitosa, està mal vista o és ignorada, és dolent, perquè nega l’espai al mínim conreu d’una autoestima que tots els països es reserven per a la seva gent.