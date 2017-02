Dels creadors d’“Això és un judici democràtic”

LA FISCALIA de Catalunya ens acaba de dir a la cara que contra un membre de la mesa del Parlament no s’hi querella perquè no és independentista. Que ens quedi ben claret que hi ha vots de primera i de segona. Això sí, el govern espanyol afirma que a Espanya no es persegueix ningú per les seves idees polítiques. La querella de la fiscalia és un escàndol que certifica, una vegada més, que molt, però molt per sobre de l’estat de dret hi ha la unitat d’Espanya. Per això gent com Cebrián fa una crida preventiva a l’ús de la força. Això sí, després demanen seny en nom de l’estabilitat. Darrere Forcadell i Nuet hi ha més de la meitat dels votants d’aquest país. Si inhabiliten la presidenta, ¿s’acabarà el problema o el faran més gran? On és el seny?