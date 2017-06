Disposats a votar en pau

PERQUÈ UN PRESIDENT de la Generalitat es dirigeixi al país i anunciï la pregunta i la data d’un referèndum sobre la independència de Catalunya han hagut de passar, fonamentalment, dues coses. La primera és que, contra el pronòstic de la història, els catalans hem mantingut la consciència de pertànyer a un país (que ha convertit en catalans milions de persones no nascudes aquí). La societat catalana té veu pròpia i això, en política, vol dir veu sobirana. I la segona és que, com que aquest país està disposat a conviure i a compartir però no a subordinar-se, tan bon punt ha constatat que no hi ha cap voluntat d’acord digne d’aquest nom i que se’l tracta com una nosa anòmala, primer s’ha emancipat íntimament, després s’ha manifestat públicament i ara es disposa a votar. En pau.