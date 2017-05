Fiscalia contra urnes, derrota moral de l’Estat

AMENAÇAR AMB LA FISCALIA pel fet de comprar urnes pot acabar reportant una victòria jurídica però constitueix una derrota moral. És el que tenen els símbols. En un costat, la Generalitat de Catalunya, que anuncia que comprarà urnes. A l’altre, el govern espanyol, que diu que ho portarà als jutjats. De quin costat voldríeu estar? Aquesta dèria per les urnes ja va aparèixer durant el judici contra Mas, Ortega i Rigau pel 9-N. D’aquella vista oral en recordo les preguntes del fiscal, formulades als testimonis amb tenacitat: “Qui li va proporcionar els bolígrafs, els folis, els ordinadors, les urnes?” Tractar les urnes com l’instrument d’un delicte és d’una desproporció ridícula (llevat que es tracti d’una dictadura) i equival, de fet, a criminalitzar la democràcia. I amb errors com aquest la victòria judicial pot convertir-se, tard o d’hora, en una derrota política.