La força tranquil·la de Joan Coma

VAIG CONÈIXER Joan Coma el mes passat, durant una entrevista a l’ARA. Jo preguntava al regidor de Vic però em contestava l’home: “Em sembla injust que se’m cridi per una declaració totalment democràtica i no violenta”. Un home coherent: “Si després hi ha conseqüències, no te n’has de penedir”. Sense vocació de màrtir: “De valent, no en tinc res”. Li preguntava pels Mossos: “La desobediència és un acte de llibertat. [Estem] per la desobediència, però també pel respecte”. Un home tranquil: “El que tinc pensat és dir-los que el problema no el tenim nosaltres, que el tenen ells”. Un home amb un desig: “No cal ser independentista per veure que això és una persecució política. Si ens mantenim ferms fins al final acabarem votant”. El cas de Joan Coma és un recordatori: la desobediència té un preu. Com la dignitat i com la llibertat.