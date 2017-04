Els gibraltarenys no s’estranyen de res amb Espanya

AQUEST DIJOUS A LA TARDA, la policia espanyola de la reixa de Gibraltar anava demanant el carnet d’identitat un per un als milers de treballadors (la immensa majoria espanyols) que plegaven i tornaven a peu cap a casa, a La Línea. Ara feia temps que no actuava així. Dimecres al vespre, les cues per sortir en cotxe eren de vora tres hores per la mateixa raó: fins i tot ara, quan encara no s’han començat a negociar els termes del Brexit entre Londres i Brussel·les, Madrid vol que els gibraltarenys notin que res serà com abans, i que serà pitjor. A Gibraltar, que fa tres segles que els coneixen, mouen el cap: no tan sols veuen que Espanya no els vol seduir, sinó que per Gibraltar, o sigui, per orgull, és capaç de maltractar la seva pròpia gent treballadora.