La grada d’animació no pot caminar sola

DIJOUS PASSAT el Puyal va llegir per antena la carta d’un soci del Barça que tenia el cap com un timbal a causa de la grada d’animació. I es preguntava si animar sense parar no feia que l’ànim perdés el seu sentit. Crec que té raó. Vaig escriure aquí al novembre que aquesta grada em sona més mecànica que alegre, i que, paradoxalment, està més pensada per a la tele que per a l’estadi. Es tracta de crear una banda sonora i una imatge plàstica que augmenti artificialment el valor de l’espectacle televisiu gràcies a aquesta il·lusió de passió. I el que és pitjor és que ara l’estadi calla, perquè la funció d’animar ja està ajudicada. La grada no està connectant amb la resta de l’estadi, que se la mira com si fos una festa privada a la qual no està sent convidat. I una grada d’animació no s’ho pot permetre perquè, per definició, mai no hauria de caminar sola.