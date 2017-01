Idea per a un regal d’última hora

AVUI QUE ÉS L’ÚLTIM dia perquè la canalla doni la carta als Reis, em faig ressò del que demanen uns que hi entenen molt de canalla, que són els del Casal dels Infants del Raval. A la llista de propòsits per a l’any nou hi han escrit: “Riure més amb els amics, confiar més en mi, aprendre coses noves, estar més a prop de la família i aprofitar millor les oportunitats”. N’hi ha un que m’estremeix especialment: “Confiar més en mi”. Hi ha pocs crims més greus que destruir l’autoestima d’un nen a còpia de crits, de “No vals per a res” i “Seràs un desgraciat tota la vida”. Donar-los confiança perquè aprenguin a confiar en ells mateixos passa per donar-los el respecte de l’afecte exigent. Que no en falti gens entre els paquets que els Reis deixaran aquesta nit.