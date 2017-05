Els Jocs del 92 i l’excés turístic a Barcelona

L’ARA DE DIUMENGE que ve serà d’aquells diaris per guardar. 25 protagonistes del Jocs reflexionen 25 anys després que la fletxa de Rebollo sobre el peveter de l’Estadi Lluís Companys desencadenés una barcelonamania global. Hi ha molta nostàlgia, com ho demostra el fet que milers de voluntaris han guardat el seu uniforme durant tots aquests anys. El 25 de juliol podria ser el dia de treure’l de l’armari. Però el diari de diumenge no serà un exercici d’autocomplaença. Tothom és conscient que cal regular el pic de turisme indigerible. I que no tots els barcelonins es poden permetre viure a Barcelona. Però tot això no es deu només als Jocs. Els vols low cost, el creuerisme i l’aparició d’una nova classe mitjana mundial van venir després i van trobar aquí una ciutat amb platja, arquitectura i urbanisme imbatibles, i amb gent amb ganes d’agradar al món.