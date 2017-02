Un judici amb valor universal

ELS CLÀSSICS parlen al present des del passat. Llegeixo a Incerta glòria : “És que un renega del seu país perquè la pesta hi fa estralls?” I penso en els intents maldestres del govern espanyol de fer renegar la gent de la seva reclamació democràtica a base de fer aflorar, quan convé, brutícia real o inventada que afecti els dirigents polítics catalans. Intents maldestres, perquè dilluns hi tornarà a haver al carrer milers de persones que saben que al seu país hi ha les mateixes misèries que a tot arreu, però que no s’empassen que el seu president i tres consellers siguin jutjats per posar les urnes. Són milers de persones que no pensen cedir, i ara ja no afluixaran només en la defensa del seu país, sinó de la democràcia. I quan una causa és universal, és molt més forta.