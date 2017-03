No et miro, no t’escolto, amb tu no parlo

SONAVA RIDÍCUL, si no fos que era humiliant, sentir el fiscal del 9-N buscant l’arma del delicte entre els testimonis: “...qui li va facilitar les urnes, les paperetes o els bolígrafs?” Igual d’humiliant que el qualificatiu d’“inútil” que el govern espanyol va triar per menystenir el 9-N i que els seus cors mediàtics van estar repetint de manera obedient des de primera hora del matí d’aquell dia radiant. “Inútil”. Si no té cabuda en la meva interpretació de la llei, tot el que facis és inútil. ¿Algú amb dos dits de front a Espanya pot creure que tres condemnes inhabilitadores per desobediència sobre tres càrrecs electes és tota la resposta que l’Estat ha de donar a la complicitat moderna i exemplar de 2,34 milions de persones? Com explicaran a l’estranger aquesta sentència desproporcionada, forçada, preventiva i, per més que s’esforcin a negar-ho, política?