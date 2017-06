No et preguntis si Trump acabarà la presidència

ACABARÀ DONALD TRUMP els quatre anys de presidència? El premi Nobel d’economia Joseph Stiglitz va contestar ahir a Barcelona que un impeachment com el de Nixon no és probable, perquè caldrien els vots dels congressistes republicans i aquests no són com els del 1974: diran que les proves contra Trump són inventades i s’agafaran als fets alternatius. I un tema no menor: el vicepresident Mike Pence encara seria pitjor. De moment, Trump aguanta. Seria més realista preguntar-se com es pot evitar, en les eleccions del 2020, que s’estigui quatre anys més a la Casa Blanca. I, per tant, valdrà més que els demòcrates vagin buscant un candidat i un programa creïbles. Hi ha milions de nord-americans (i europeus) que senten que han perdut el control de la seva pròpia vida, desconfien de les institucions i voten Trump, Le Pen o Brexit. ¿Tindran una alternativa?