Perill a les voreres de Barcelona: bicicletes

NO TINC PROU qualificatius per dirigir-me al delinqüent que dimarts, cap a les set del vespre, circulava a tota velocitat per la vorera de Diputació, a Barcelona. Va sortir de darrere meu esperitat, a un centímetre (si m’arribo a moure cap a un cantó em destrossa), i després va tombar per Balmes avall, on va continuar fent eslàloms entre vianants. Duia auriculars, o sigui que va fer veure que no em sentia. Minuts més tard, un altre ciclista circulava pel passeig per a vianants a la Gran Via, aliè al fet que li acabaven d’inaugurar un carril segregat a la calçada. I ni tan sols anava per l’antic carril bici. Trobo a faltar una campanya específica de l’Ajuntament contra els comportaments incívics en bicicleta, una clarificació de les normes d’ús de la bici a la ciutat i una mica d’educació per anar pel carrer, tan bàsica, que és de pur sentit comú.