El president davant l’any més difícil

AHIR, PREPARANT l’arrencada de la 50a edició de Cap nen sense joguina, de Ràdio Barcelona, amb la Gemma Nierga, l’Iñaki Gabilondo i la Rosa Badia, vàrem recordar que la vigília de Reis de fa un any Carles Puigdemont no sabia que era a només cinc dies de convertir-se en president. En Gabilondo, ja en directe, va preguntar-li: “I l’any que ve, per Reis, que ho serà?” La resposta va ser que no, i avui és notícia. El no és lògic en algú que ha fet del referèndum l’objectiu que dona sentit a la seva inesperada presidència. Si ara parlés d’altres sortides, debilitaria el seu propi propòsit. Però, al mateix temps, el seu no és rebut com una mala notícia per a molts que comparteixen amb Puigdemont el mateix objectiu i el perceben honest i capaç.