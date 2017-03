Què hem après de la nit del 6 a 1?

ÉS DE SUPOSAR que el Barça no va remuntar un desavantatge mai superat només pel gust d’entrar al Guinness i després caure eliminat a quarts de final. El 6-1 fa alguna cosa més que allargar indefinidament la llegenda d’aquest equip: el rellança com a favorit a tots els títols que està disputant perquè injecta convicció i augmenta el valor intimidador de la samarreta. Repensant el partit, em quedo amb l’alegria inicial de la gent, quan tot estava per fer, i la dignitat de la grada i de l’equip quan, amb el 3-1, van arribar els minuts de la crueltat. I em quedo amb Messi, prou llest per cedir la falta i el penal a un Neymar en estat de gràcia. Espero que els encarregats de la renovació de Messi siguin igual de llestos. Si no ho són espatllaran el 6-1.