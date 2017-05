“Que mai no hagis d’abaixar la cara”

AHIR VAIG SER CONVIDAT a la festa anual del Gremi de Pastisseria de Barcelona, on vaig tenir l’honor de rebre el premi al Personatge Més Dolç del 2017. El vaig rebre de mans de dues antecessores en aquest guardó, Pilarín Bayés i Roser Capdevila, de manera que ja veuen que va ser un acte ple de bon humor. I ple també de l’esperit que ha fet que aquest país sigui com és: gent que es lleva molt d’hora, amb respecte per la feina, que treballa totes les festes i amb vocació artesanal. Gent que deia “què mana?” Gent que, com va explicar un dels pastissers guardonats, va pujar sentint dir als seus pares: “Que mai no facis res que després hagis d’abaixar la cara”. Qualsevol temps passat no va ser millor, però heus aquí, sense sofisticacions conceptuals, una educació en l’ètica, sobretot, en l’ètica del treball. Mereixen reconeixement i respecte.