El referèndum també es farà per a tu

EL REFERÈNDUM ÉS PER a tothom, però per a alguns, més. Per exemple per als demòcrates, perquè la cosa està entre uns que volen votar i uns que ho volen impedir. Amb qui vols estar? Per exemple, per als republicans de tota la vida. Monarquia o república, on voldries viure? Per exemple, per als que voldrien un referèndum pactat. Tots el voldríem pactat. Però l’Estat no en vol ni sentir a parlar. ¿Diràs “Ah, vale!” i te’n tornaràs a casa com un menor d’edat a qui han picat els dits o procuraràs ser escoltat? També és per als solidaris i els amants de les causes difícils: ¿la solidaritat sempre ha de començar just allà on s’acaba el teu país? I també és per als partidaris de la tercera via, a qui l’Estat ha deixat sense una trista oferta. Sense anar més lluny, mentre ahir Puigdemont feia l’anunci del referèndum, a TVE entrevistaven Manolo, que ja ha trobat el seu bombo.