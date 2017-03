Sí, privats d’un diputat perquè va posar les urnes

A AQUESTES ALTURES d’utilització de la justícia per resoldre un problema polític, hi ha puntualitzacions que no s’aguanten. Per exemple: “A Homs no l’han inhabilitat per haver posat les urnes sinó perquè va desobeir el TC”. Doncs no, la desobediència no és més que el tipus jurídic que menys malament encaixava amb els fets: a Homs se l’inhabilita perquè el 9-N (una enquesta amb urnes sobre una pregunta tabú) va ser un èxit de participació i va tenir una repercussió internacional tan gran que va deixar el govern espanyol en estat de xoc. Qui es vulgui empassar la roda de molí que l’Estat no cal ni que es despentini perquè els tribunals van solucionant els problemes amb Catalunya és molt lliure de fer-ho. Però s’ennuegarà aviat. El que quedarà és que, el 2017, un electe va ser privat del seu escó i els electors del seu diputat perquè va posar les urnes.