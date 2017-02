Una solució “acceptable” per a Espanya

La lectura dels diaris sobre el “diàleg” és apassionant. Diuen que “cal parlar del que realment interessa a la gent”. Si es refereixen a Rodalies (una periodista de l’ARA va trigar ahir dues hores per venir de Granollers), que no facin passar per diàleg l’estricta obligació inversora que tenen. Més: “No hem explicat bé [als catalans] tot el que s’ha fet”. ¿Es refereix a deixar-nos els nostres diners amb interessos? També hi he vist: “Saben que no podrien sobreviure sense l’Estat”. I a l’Estat, ¿com li aniria sense Catalunya? I l’immortal “Que la solució sigui acceptable per a la resta d’Espanya”. Això és el súmmum: es dediquen a recollir quatre milions de firmes contra l’Estatut, malparlen de tu com si fossis un insolidari i després pretenen fer-te creure que ells ja voldrien arreglar-ho, però, ai las!, l’opinió pública espanyola, per alguna estranya raó, no ho accepta.