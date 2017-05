Tota temptació de desconnexió, president Rajoy?

RAJOY VA DIR davant Puigdemont a l’Automobile Barcelona que cal evitar “la desconnexió i l’aïllament”, i és veritat. Estaria molt bé estar connectats amb València, Múrcia i fins a Màlaga pel corredor mediterrani (que ja li demanen des de Puigdemont fins al comte de Godó), però els presidents espanyols com ell mateix són més partidaris de connectar Madrid amb les províncies. Seria útil, també, que els passatgers de Rodalies no es quedessin aïllats als vagons o a les estacions tancades de matinada. També estaria bé que aconseguís posar policia que d’ell depèn a l’aeroport del Prat perquè els passatgers (44 milions el 2016) no perdessin les connexions internacionals i es quedessin aïllats a la terminal (i si no pot exercir la competència, que la traspassi als Mossos). Si evités desconnexions com aquesta, potser se n’estalviaria d’altres.