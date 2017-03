I tu, culer, treballaries pel Madrid?

AL RAÚL LI VAN PREGUNTAR si entrenaria el Barça, i l’emblema madridista va contestar: “Això és futbol i mai es pot dir que no faràs això o allò”. L’esquinçament de vestidures madridista s’ha sentit des de l’avinguda Arístides Maillol. És curiós, perquè qualsevol que estimi els colors d’un equip pensa que, precisament perquè és futbol i no qualsevol altra petitesa de la vida, com la parella o la feina, s’ha d’afirmar que mai de la vida treballaràs pel rival a qui desitges veure sempre enfonsat en la misèria. La diferència és que els professionals no es miren el futbol amb els mateixos ulls que els aficionats, i per això són tan estimats els professionals que parlen com un aficionat, tal com Gerard Piqué ha tingut ocasió de demostrar. I ara, després d’aquesta gran polèmica, sisplau, que torni la Lliga. I que no s’aturi.