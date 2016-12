Atac a Berlín: el perill de caure en la histèria col·lectiva

L’atac terrorista de Berlín, en què un camió va envestir un mercat nadalenc amb un balanç de 12 morts i 48 ferits -17 dels quals en estat crític-, va provocar ahir un comprensible neguit entre la població i les autoritats. En un primer moment, quan es va filtrar que l’autor podia ser un pakistanès que havia entrat al país com a refugiat, l’extrema dreta d’Alternativa per a Alemanya i altres líders populistes com el britànic Nigel Farage ho van aprofitar per carregar contra la política d’acollida de la cancellera Angela Merkel. També des dels Estats Units el president electe, Donald Trump, va demanar un “canvi de mentalitat” sense precisar a què es referia, ja que fins ara les seves propostes en aquest sentit han sigut aixecar murs o expulsar la població musulmana.

Al tancament d’aquesta edició encara no s’havia detingut el terrorista i l’alarma era creixent, perquè segons la policia va armat. La resposta, en aquests casos, ha de ser obeir les recomanacions de les forces de seguretat i prendre les màximes precaucions. Però cal no oblidar que l’objectiu dels terroristes és crear el terror i el màxim estat de psicosi col·lectiva perquè es prenguin unes mesures (estat d’emergència, retallada de drets, etc.) que, al capdavall, els acabaran reforçant. Els estats de la Unió Europea s’han de centrar a millorar els mecanismes de coordinació antiterrorista, que tal com s’ha demostrat en els atacs de París està molt lluny de ser perfecta, sobretot pel que fa a l’intercanvi d’informació en temps real. Ens enfrontem a un enemic que coneix totes i cadascuna de les escletxes del sistema i que està disposat a pagar el màxim preu, que és la pròpia mort. Davant d’aquesta amenaça és una il·lusió pensar que es poden evitar els atemptats al 100%, però sí que es poden minimitzar fins a uns nivells que salvaguardin el delicat equilibri entre seguretat i llibertat en la nostra democràcia liberal.

Canviar els nostres hàbits renunciant a celebracions com les de Nadal o fer cas dels que afirmen que tenen solucions fàcils per a un problema tan complex seria la principal victòria dels jihadistes, una victòria de la intolerància i de la foscor que representen. Omplir els nostres carrers, com han fet els parisencs amb les seves terrasses, és la millor estratègia per derrotar la por.