Audi Summit: la tecnologia convertida en un espectacle

Quan el grup Audi-VW va decidir no anar al saló Automobile Barcelona al maig, amb l’excepció de la marca Seat, la sorpresa va ser generalitzada. La setmana passada, la casa dels anells va celebrar al recinte firal Gran Via 2, a l’Hospitalet de Llobregat, la primera edició de l’Audi Summit, una mena de congrés mundial d’aquest fabricant, que alguns van interpretar com si s’haguessin fet un saló propi i personalitzat en exclusiva. La iniciativa de la firma d’Ingolstadt no l’hem de confondre amb el concepte que ja coneixem d’aquestes mostres més tradicionals. Tot i que podia recordar en alguns aspectes formals un saló de l’automòbil, l’enfocament i la repercussió és diferent.

A l’acte hi van assistir dos mil convidats procedents de tot el món, representants d’àmbits ben diferents com l’empresa, els mitjans de comunicació, la indústria de components o líders d’opinió. Es comenta que el pressupost per a aquest esdeveniment estaria al voltant dels deu milions d’euros, per una activitat que només va durar una sola jornada, i per a la qual van treballar gairebé mil persones durant els deu dies del muntatge.

L’Audi Summit va ocupar més de deu mil metres quadrats d’un escenari que, casualitat o no, era al mateix recinte que ha acollit les diferents edicions del Barcelona Mobile Congress, la fira tecnològica més important del moment a Europa. I d’això es tractava: d’ensenyar les línies mestres per on Audi creu que anirà la tecnologia de l’automoció en el futur més immediat, i presentar la quarta generació del cotxe més emblemàtic del seu catàleg, el vaixell insígnia de la marca, la joia de la seva corona: l’A8.

Físicament, la trobada estava dividida en dues grans zones. La primera era la que recordava el concepte dels salons de l’automòbil més clàssics. Una exposició amb gairebé un centenar de cotxes, la majoria de la gamma actual d’aquest constructor, també alguns concept cars, i una interessant representació dels models que han obtingut els millors èxits en el terreny de la competició. Com a complement hi havia espais per fer-hi diversos workshops, tallers específics on diferents especialistes de cadascuna de les àrees d’interès donaven tota mena d’explicacions sobre les novetats i avenços d’Audi en camps molt diferents de l’automoció, sempre des d’un vessant tecnològic i industrial.

L’altra era un auditori espectacular on es va fer la part més dinàmica, utilitzant un reguitzell infinit de recursos audiovisuals, amb una producció plena d’efectes especials i una posada en escena absolutament impactant.

El mestre de cerimònies va ser l’actor britànic d’origen indi Kunal Nayyar, conegut pel seu paper protagonista a la sèrie The Big Bang theory, on fa de Rajesh Ramayan Koothrappali, un jove astrofísic amb més èxit professional que sentimental. Va destacar per la seva simpatia en la conducció de l’acte, tot i que es va presentar com a Leo Messi i va definir Barcelona com una ciutat famosa “pel seu futbol, per les tapes i perquè aquí triguen 150 anys a acabar les esglésies...”

La posada en escena

El grup Audi-VW està acostumat a fer aquesta mena de xous. Des de fa uns quants anys, la jornada prèvia al saló de Ginebra celebren el Group Night Event, on els màxims directius de les diferents marques del consorci presenten les novetats, i on compten amb la col·laboració d’artistes com els del Cirque du Soleil. Però aquesta vegada es van superar i el muntatge que van oferir semblava més propi d’un xou de Las Vegas que d’un fabricant de cotxes.

Després d’un grup de ball, que va servir per obrir l’espectacle, va seguir una exhibició de pilots de la marca amb esportistes com Walter Rhörl (i el llegendari Audi Quattro del Pikes Peak), Mattias Ekström o Alan McNish. Els cotxes de ral·licròs es creuaven amb el monoplaça de la Fórmula-e, o els turismes del DTM sobre una superfície lliscant, a tota velocitat, en una demostració de gran habilitat. El moment més espectacular va ser la descoberta del nou A8, que anava penjat d’un braç articulat gegant que li feia fer tota mena de cabrioles en combinació sobre diferents mappings i projeccions en 3D. Brutal.

Als bars del recinte hi havia rèpliques en petit d’aquest braç, que tenien com a funció... servir gerres de cervesa (alemanya, per descomptat) als convidats.

Sembla que l’Audi Summit es farà dos cops a l’any. El pròxim, a l’octubre coincidint amb el saló de Frankfurt. I l’any vinent passarà pels Estats Units, i després pel saló de París. D’això se’n diu marcar paquet.