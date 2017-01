Autonomía y centralización

En pocas horas se han producido en la vida pública española, dos hechos significativos: ha sido retirada la autonomía universitaria y ha sido nombrado don Alfonso Sala presidente de la Junta local de Emigración, substituyendo al presidente dimisionario. Analicemos estos dos hechos simultáneamente y se tendrán las dos caras, el anverso y el reverso, de la medalla gubernamental española. La autonomía universitaria, única que ha intentado implantarse en España, entra perfectamente dentro de los mezquinos moldes de la “descentralización”. Tiene la inmensa ventaja de no ser ardientemente deseada por los interesados; tiene el delicioso aliciente de no ir a reforzar una institución pujante, ni de ir a acentuar sus rasgos diferenciales. Es, sobre todo, una autonomía de “quita y pon”. Ayer la concedió un ministro por decreto, hoy por decreto la suprime otro ministro. En algunas Universidades se alzarán voces de protesta, pero, en definitiva, no llegará la sangre al río. ¿Qué ha pasado con la Junta local de Emigración? Ha pasado que la Junta local recaudaba sus arbitrios y, legalmente y lógicamente, debía invertirlos en cumplir la misión para que fue creada. Pero la Junta Central, con una terquedad notabilísima le decía: vengan los cuartos. Los cuartos -alrededor de veinticinco mil duros anuales- iban a Madrid y es de suponer que se invertían en provecho de personas que no tenían la más leve idea de emigrar. La Junta local, cansada de reclamar amistosamente, publicó hace meses una hojita explicando el suceso. La hojita escoció. Pero no trajo en- mienda. No todo el mundo sirve para hacer de figurín o para aguantar la capa. El presidente de la Junta local ha dimitido. Acaba de ser nombrado para sustituirle, don Alfonso Sala. Antes deben haberse asegurado de que está dispuesto a no hacer nada en pro de la emigración, pero decidido a remitir fondos a Madrid con ejemplar mansedumbre. Nunca falta un roto para un descosido. Y ahí tenéis, representado en relieve, qué es la autonomía y qué es la centralización en un cerebro hispánico.